Je to nejkrásnější svátek, řekl Kupka na zaplněné Národní třídě
17. 11. 2026 12:50 Domácí | Oslavy 17. listopadu
Předseda ODS Martin Kupka pro iDNES.cz řekl, že svoboda není jednou pro vždy vybojována, ale ukazuje se, že má plíživá nebezpečí, ať už útoky na soudy či nezávislost médií. „Dneska je připomínka 89. roku ještě důležitější,“ zdůraznil. Lidé podle něj ale ukazují, že jim svoboda není jedno a nejsou v letargii.
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