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Osobní vlak se střetl s náklaďákem, čtyři lidé jsou zranění

Domácí
Osobní vlak se odpoledne střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku. Při nehodě se zranili čtyři lidé. Těžce zraněného řidiče náklaďáku přepravil vrtulník do českobudějovické nemocnice. Strojvedoucí a dva cestující mají lehká až středně těžká zranění. Ve vlaku cestovalo celkem 20 lidí. Trať z Chýnova do Tábora bude uzavřená minimálně do půlnoci. Škoda je vyčíslena na 6,1 milionů korun.
video: iDNES.tv
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