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Ostatky barona Starcka přivezli do Města Touškova

Domácí
Do kostela sv. Jana Křtitele ve Městě Touškově na Plzeňsku přivezli archeologové ze Západočeského muzea ostatky barona Jana Antonína Starcka (1808-1883), které byly předmětem antropologického výzkumu. V kostele je uložili do restaurované historické rakve, uzavřeli ji a zapečetili. Dovnitř vložili zástupci Města Touškova schránku s poselstvím budoucím generacím. Hlavní pietní slavnost se mší, pohřebním průvodem za účasti horníků a uložením do obnovené hrobky se koná 3. října.
video: iDNES.tv
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