Ostravská zoo má nový pavilon obojživelníků
4. 9. 2026 7:12 Domácí
V Zoo Ostrava byl slavnostně otevřen specializovaný pavilon věnovaný obojživelníkům. Návštěvníci v něm poznají svět žab, mloků a dalších obojživelníků a zároveň se dozvědí, proč je jejich ochrana důležitá. Pavilon je hned za vstupem do zoo a je nepřehlédnutelný i díky svému černo-žlutému provedení imitující zbarvení mloka. Postupně se v něm zabydlí na 40 druhů.
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