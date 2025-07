VIDEO: Ostravský festival Beats for Love překonal návštěvnický rekord Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ostravský festival Beats for Love překonal návštěvnický rekord

Program mezinárodního festivalu Beats for Love přilákal od 2. do 5. července do Ostravy 164 tisíc lidí. Tolik jich navštívilo areál v Dolní oblasti Vítkovic, jenž se už pojedenácté proměnil v gigantickou taneční party. Po čtyři dny tam duněla hudba z osmnácti scén.

