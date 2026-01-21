Ostrý slovní konflikt mezi Zdechovským a Konečnou v debatě o Ukrajině

Domácí | Válka na Ukrajině
V evropském speciálu CNN Prima NEWS ve Štrasburku došlo k ostřejšímu verbálnímu střetu mezi europoslanci Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL) a Kateřinou Konečnou (KSČM). Spor vygradoval poté, co Zdechovský obvinil Konečnou z údajného přání jeho smrti, což ona rázně popřela a následovala ostrá výměna názorů.
video: X/@CNNPrima
