Ostudná Hlavní třída v Českém Těšíně se má změnit

Domácí
Kdysi byla chloubou, ale už desítky let je Hlavní třída ostudou centra Českého Těšína. Zatímco na polské straně pokračující ulice spíše zdobí, na českém území se zchátralostí domů a s četnými prodejnami alkoholu jako by ustrnula v 90. letech minulého století. To se však má změnit.
