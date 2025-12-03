Otec autisty z televizního dokumentu děkuje přispěvatelům do sbírky

Domácí
Po náhlé smrti své ženy musel hlavní protagonista dokumentu Co s Péťou? Petr Jochec starší převzít péči o dvě dospívající děti, dceru Vanesu a syna Petra, který trpí vážnou poruchou autistického spektra. Na podporu chlapce a jeho tatínka vznikla sbírka, jejíž cíl 300 tisíc korun se naplnil dlouho před termínem a na začátku prosince už vybraná částka překročila hranici jednoho a půl milionu korun.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:25

Otec autisty z televizního dokumentu děkuje přispěvatelům do sbírky
Domácí
3. 12. 2025 20:00
01:04

Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena
Domácí
3. 12. 2025 19:24
01:40

Německo zprovoznilo systém Arrow 3. Před raketami z Ruska ochrání i spojence
Zahraniční
3. 12. 2025 19:02
01:07

Pro pacienty s leukemií je to přelom, říká o Obláčku nad Plzní primář
Domácí
3. 12. 2025 18:34
01:29

Modernizace nádraží v Týništi se odkládá
Domácí
3. 12. 2025 18:14
00:19

Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let
Zahraniční
3. 12. 2025 17:42
00:37

Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn
Zahraniční
3. 12. 2025 17:26
04:22

Byl to šílený půlrok, vzpomíná svědek na nadřízeného Augustína z Redlovy "skupiny"
Krimi
3. 12. 2025 16:58
00:47

Majitelé zchátralých budov v historickém centru Žatce si mohou oddechnout
Domácí
3. 12. 2025 16:40
00:24

Muži hajlovali přímo pod kamerou, u toho se ještě nechali fotit
Domácí
3. 12. 2025 16:34
00:26

Rumuni zneškodnili ukrajinský námořní dron
Zahraniční
3. 12. 2025 16:32
03:17

Boj o každou minutu u srdeční zástavy pokračuje. ECMO zvýšilo naději na přežití
Domácí
3. 12. 2025 16:10
01:13

Ženy jsou krvelačnější než chlapi, míní Novotný
Lifestyle
3. 12. 2025 16:00
00:49

AI reklamy na kabelky Valentino vyvolaly vlnu kritiky u uživatelů
Zahraniční
3. 12. 2025 15:50
23:36

Prezident není čtvrtá koaliční strana. Staří bílí muži o sestavování vlády
Domácí
3. 12. 2025 15:00
02:06

Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky
Domácí
3. 12. 2025 14:48
05:44

Chybí mi halušky a máma. Stihla jsem dobu peněz i zábavy, říká Adriana Sklenaříková
Společnost
3. 12. 2025 14:00
02:23

Končící vláda pošle znovu rozpočet poslancům, když bude ve funkci 17. prosince
Domácí
3. 12. 2025 13:48
02:22

Ústava z roku 1920 bude národní kulturní památkou, schválila vláda
Domácí
3. 12. 2025 13:36
00:14

Jako ve vykřičené čtvrti, hodnotí vánoční výzdobu lidé v Chomoutově
Domácí
3. 12. 2025 13:24

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.