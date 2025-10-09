Otevření budovy laboratoří Oblastní nemocnice Trutnov
V Oblastní nemocnici v Trutnově dokončili novostavbu oddělení klinické biochemie. Bude tam sídlit rehabilitace, hematologie, transfúzní služba i laboratoře. Čtyřpodlažní budova vyšla na 185 milionů korun, investorem je Královéhradecký kraj.
