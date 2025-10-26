Otevření Rolnického náměstí se opět posouvá

Vodovod a kanalizace pro plzeňskou část staré Lobzy jsou snad prokleté. Nejdříve místní lidé desítky let jen doufali, že se jich dočkají. Když letos stavba konečně začala, provází ji jedna pohroma za druhou. Letos hotovo určitě nebude, dokončení se aktuálně posouvá na konec května příštího roku. Problémem je tvrdá skála v podloží.
