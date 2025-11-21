Výstava v Brně přibližuje život a dílo návrhářky Liběny Rochové
21. 11. 2025 13:58 Domácí
Více než 130 šatů a desítky šperků, oděvních doplňků i dalších uměleckých objektů mohou ode dneška obdivovat lidé v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici na retrospektivní výstavě Liběny Rochové, která v ucelené podobě představuje více než půl století její tvorby.
