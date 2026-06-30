Kultura je mou prioritou, říká ministr Klempíř. Strážnici slibuje desítky milionů
30. 6. 2026 10:10 Domácí
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) ve videu na Facebooku slibuje Strážnici a folkloru desítky milionů na investice. Tvrdí, že lidová kultura je jeho prioritou.
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Kultura je mou prioritou, říká ministr Klempíř. Strážnici slibuje desítky milionů
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