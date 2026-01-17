Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách
17. 1. 2026 14:20 Domácí
Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a hvězda organizace Oktagon Dominik Humburger.
02:10
