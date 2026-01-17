Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách

Domácí
Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a hvězda organizace Oktagon Dominik Humburger.
video: iDNES.tv
