Outlet od Lidlu v Olomouci zavírá brány

Domácí
Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec přestěhuje svůj populární koncept výhodných nákupů z Olomouce do Ostravy, s čímž se pojí velký zájem nakupujících, fronty i chaos.
