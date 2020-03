VIDEO: Eva a Petra: Jak jsme přišly ke koronaviru a jak to zvládáme Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Eva a Petra: Jak jsme přišly ke koronaviru a jak to zvládáme

Autorka videa svoje video doprovodila těmito slovy: „Bohužel jsme měly tu čest poznat koronavirus blíž, než je nám milé. Jelikož jsme zjistily, jak je boj s touto nemocí náročný, velice nás mrzí, že někteří to stále neberou vážně, dělají si z toho srandu a ohrožují druhé tím, že chodí bez roušky. Toto video nás stálo hodně sil a doufám, že se dostane k co nejvíce lidem, jež to stále nepochopili.

video: Petra Vychytilová