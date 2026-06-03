Pacientům v novoměstské nemocnici rozváží jídlo elektrovůz
3. 6. 2026 10:54 Domácí
Areál nemocnice v Novém Městě na Moravě křižuje nyní nový elektrický automobil. Nákladní vozidlo za bezmála dva a půl milionu korun rozváží každý den mezi jednotlivými odděleními například jídlo pro pacienty - od snídaní až po večeře - nebo zdravotnický materiál ze skladu a nemocniční lékárny.
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Pacientům v novoměstské nemocnici rozváží jídlo elektrovůz
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