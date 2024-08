VIDEO: Pří pádu cestujícího do kolejiště zastavíte vlak nouzovým tlačítkem ve stanici metra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pří pádu cestujícího do kolejiště zastavíte vlak nouzovým tlačítkem ve stanici metra

Na začátku a na konci nástupiště ve stanicích metra jsou umístěná nouzová tlačítka, po jejichž zmáčknutí se přijíždějící vlak okamžitě zastaví. Pokud ovšem vlak už vjíždí do stanice, a je málo času, měl by cestující, který spadl do kolejiště ulehnout do žlábku mezi kolejemi a vyčkat tam na záchranu.

video: iDNES.tv