Ve stanici metra Bořislavka spadl člověk do kolejiště
17. 11. 2026 17:24 Domácí
Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Bořislavka nejezdilo v Praze zhruba hodinu metro na části linky A v úseku mezi stanicemi Dejvická a Petřiny. Muž skočil do kolejiště sám, metro ho nesrazilo. ČTK to řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Dopravní podnik (DPP) zavedl náhradní autobusovou dopravu. V úsecích Depo Hostivař - Dejvická a Petřiny - Nemocnice Motol je provoz metra zachován. Provoz byl obnoven v 16:30.
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