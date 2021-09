VIDEO: Padají mobily i vidličky. Lidé jedí 50 metrů nad Prahou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Padají mobily i vidličky. Lidé jedí 50 metrů nad Prahou

Už poosmé dorazila do metropole atrakce Dinner in the sky, tentokrát ale poprvé na náplavku. Lidé si mohou ve výšce 50 metrů vychutnat menu od šéfkuchaře Marka Raditsche. Lidé sice musí mít prázdné kapsy, aby nic nespadlo dolů, nicméně občas se střemhlav dolů proletí mobil či sklenička. V oblacích poobědval i reportér Matěj Smlsal.

video: Matěj Smlsal, Peter Antalík, iDNES.tv