V obci Višňová oslavovali padesáté výročí natáčení seriálu Chalupáři

Skvělé herecké obsazení s Josefem Kemrem a Jiřím Sovákem v hlavních rolích. Dějiště, filmová obec Třešňová, ve skutečnosti však Višňová. Je to neuvěřitelné, že letos už uplynulo dlouhých padesát let od natáčení oblíbeného televizního seriálu. A jak je vidět, místní jsou na to dodnes hrdí.

video: iDNES.tv, ČT