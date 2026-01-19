Palác Omega v centru Brna budil vášně, lidé už si zvykli
19. 1. 2026 16:18 Domácí
Při svém otevření vyvolal nemalé emoce. Moderním vzhledem palác Omega v roce 2006 „zvedl tlak“ mnoha Brňanům, které pobouřilo jeho zasazení do proluky v samotném srdci historické zástavby. Jistou nelibost budova, jež v neděli oslavila dvacet let existence, vzbuzuje dodnes. Nicméně většina lidí si na ni – stejně jako na další kontroverzní prvky v brněnském veřejném prostoru – už zvykla.
01:51
