VIDEO: „Hanba Libně“ a „Cornuto,“ označili Libeňáci italského majitele Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Hanba Libně“ a „Cornuto,“ označili Libeňáci italského majitele

Pro příznivce spisovatele Bohumila Hrabala jde v případě libeňského Paláce Svět o exkluzivní kulturní památku. I když stojí ze strany paláce lešení, neznamená to, že se rekonstrukce blíží k úspěšnému závěru. Lešení tu stojí už pár let, a co si o italském majiteli multifunkční budovy myslí Libeňáci, si mohou všichni přečíst přímo na domě.

video: Ivo Helikar, Adam Kvita, iDNES.tv