Palivové nádrže z Plzeňska letěly do vesmíru raketou Falcon 9

Podnikatelé Pavel a Stanislav Dubininovi do České republiky přišli jako dospělí z Ruské federace, začínali tak, že si pronajali garáž a tam vyráběli své první kompozitové lahve na LPG. To se psal rok 2013. Před rokem se jejich firma HPC Research dostala k zakázce snů. Jimi navržené a vyrobené palivové nádrže letěli do vesmíru. Raketou Falcon 9 miliardáře a vizionáře Elona Muska.

video: iDNES.tv