Šestimetrovou palmu ukryl před zimou unikátní skleník na kolečkách

Ve školní botanické zahradě Střední odborné školy Jarov v Praze 9 Malešicích vznikl během loňského října v Česku unikátní pojízdný skleník. Ten před nízkými teplotami chrání vzácnou palmu. „Jedná se pravděpodobně o největší a nejstarší exemplář palmy druhu Washingtonia robusta v České republice. Stoletá palma dorostla do výšky úctyhodných šesti metrů a přerostla tak možnosti skleníku ve školní botanické zahradě. Pokácet nebo nechat uhynout národní unikát nepřipadalo samozřejmě v úvahu, proto jsme začali společně se studenty hledat způsoby, jak palmu zachránit,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov.
