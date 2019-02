VIDEO: Premiér řekl, že si to s ministrem Petříčkem vyřídí, prohlásil Filip Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiér řekl, že si to s ministrem Petříčkem vyřídí, prohlásil Filip

Premiér Andrej Babiš nekývl na požadavek KSČM na schodek rozpočtu pro příští rok do 30 miliard korun. Šéf KSČM Vojtěch Filip to řekl po večerním jednání s Babišem na Úřadu vlády. Premiér je podle něj ochoten jednat o digitální dani. Filip také řekl, že si to premiér „vyřídí“ s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem z ČSSD. Babiš schůzku nekomentoval.

video: Josef Kopecký, iDNES.cz