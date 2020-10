VIDEO: Hlen v dýchacích cestách funguje jako rouška. Sportujte, radí virolog Beran Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hlen v dýchacích cestách funguje jako rouška. Sportujte, radí virolog Beran

Česká republika zvládá koronavirovou epidemii dobře, a to i přes to, že pozitivně testovaných lidí na covid-19 neustále přibývá. Těmito slovy ohodnotil dosavadní průběh pandemie uznávaný virolog profesor Jiří Beran. Zdůraznil rovněž, že by zvláště v této době měli lidé cíleně posilovat svoji imunitu otužováním, sportem a pravidelným větráním.

video: iDNES.tv