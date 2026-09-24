Pardubice chtějí zlikvidovat vraky aut, blokují parkování
24. 9. 2026 17:04 Domácí
V ulicích města stojí auta, která jejich majitelé dost možná už dávno nepotřebují, ale přesto dál zabírají parkovací místa. Těch je ve městě dlouhodobě nedostatek. Pardubice přicházejí s řešením, jak tento problém vyřešit. Majitelům nepotřebných vozidel slibuje zajištění bezplatného odtahu, ekologickou likvidaci i vyřízení odhlášení z registru. Program bude fungovat pouze dva měsíce.
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