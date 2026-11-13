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Pardubice se dočkají dalšího obchvatu

Domácí

Stavba jihovýchodního obchvatu Pardubic propojí městské části Pardubičky a Dražkovice. Na trase dlouhé 3,1 kilometru vzniknou čtyři kruhové křižovatky a šest mostů včetně přemostění Chrudimky. Celková délka protihlukových stěn přesáhne 1 800 metrů.

video: ŘSD
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