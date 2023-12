VIDEO: Pardubická třída Míru je zase napadrť Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Není to ani deset let, co skončila kompletní přestavba třídy Míru za necelých sto milionů korun. Ovšem pohled na pardubický bulvár by mohl vyvolat dojem, že ulice má za sebou desítky let fungování bez větších oprav. Opět se ukazuje, že provoz MHD na dlaždicích není dlouhodobě únosný. Město už chystá velkou rekonstrukci za miliony.

video: iDNES.tv