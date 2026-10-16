Pardubické muzeum odhaluje zajímavosti z regionu
16. 10. 2026 14:40 Domácí
Stále stejná, ale přesto jiná. Tak by se dala nazvat staronová archeologická expozice, která se po dvou letech rekonstrukce vrací na pardubický zámek. Návštěvníky zavede do pravěku a odpoví na otázky ohledně šacení, obživy i pohřbívání našich předků. Některé repliky vzácných nálezů si budou moci návštěvníci i osahat. V sobotu navíc úplně zdarma v rámci Mezinárodního dne archeologie.
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