Bytový dům Babylon na pardubické Spravedlnosti v příštím roce nejspíš nebude možné zkolaudovat. Její podmínkou je totiž výměna povrchu silnice z kostek na asfalt, aby v místě nebyl provoz aut příliš hlučný. Město ale nestihne do termínu silnici opravit. To dostává do potíží majitele bytů.

video: iDNES.tv