Park Budoucnost oživí kluziště, sezonu odstartuje 29.listopadu
13. 11. 2026 15:20 Domácí
Milovníci bruslení budou mít letos opět možnost v Havlíčkově Brodě brázdit ledovou plochu pod širým nebem. Město pořídilo a nechá nainstalovat kluziště do parku Budoucnost. Po loňských mizerných zkušenostech už to ale nebude led umělý, nýbrž klasický přírodní. Jeho výstavba už začala.
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