Park zavřel cesty do soutěsek. Hrozí pád stromů

Národní park České Švýcarsko musí nad Edmundovou a Divokou soutěskou v Hřensku co nejdříve odtěžit asi tři stovky suchých stromů. Jsou napadené kůrovcem a hrozí jejich pád na turistické cesty nebo do plavební dráhy soutěsek. Proto jsou přístupové cesty do soutěsek až do poloviny dubna zavřené.

