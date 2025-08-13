Parní krásky se vrátily do Čech, obě chtějí muzejníci zprovoznit

Inkognito až téměř v utajení byly do Česka převezeny dvě parní lokomotivy, které rozšíří vozový park výtopny v Dolní Lipce. Završilo se tak téměř rok trvající úsilí Muzea starých strojů a technologií v Žamberku, které se dá považovat za největší návrat parních krásek na české koleje za poslední roky. Z Vídně dorazila válečná „padesátka“ vyrobená za druhé světové války v plzeňské škodovce a silná rychlíková lokomotiva bývalé řady 455.0, která v minulosti vozila vlaky na Košicko - Bohumínské dráze.Sdílet video na FB