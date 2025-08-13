iDNES.cz
  • Zpravodajství
  • Živě
  • Slow
  • Pořady
  • Rozstřel
  • iDNES KINO
    •

    Parní krásky se vrátily do Čech, obě chtějí muzejníci zprovoznit

    Domácí | Zprávy z dráhy

    Inkognito až téměř v utajení byly do Česka převezeny dvě parní lokomotivy, které rozšíří vozový park výtopny v Dolní Lipce. Završilo se tak téměř rok trvající úsilí Muzea starých strojů a technologií v Žamberku, které se dá považovat za největší návrat parních krásek na české koleje za poslední roky. Z Vídně dorazila válečná „padesátka“ vyrobená za druhé světové války v plzeňské škodovce a silná rychlíková lokomotiva bývalé řady 455.0, která v minulosti vozila vlaky na Košicko - Bohumínské dráze.

    video: Výtopna Dolní Lipka/Martin Dobeš

    Články s tímto videem na iDNES.cz
    Sdílet video na FB