Farský: Je nevýhodné neručit za půjčku Kyjevu. Kde ty peníze skončí? ptá se Fiala

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden na Evropské radě odmítl, aby Česká republika ručila za půjčku pro Ukrajinu. Europoslanec Jan Farský (STAN) v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že rozhodnutí je pro Česko nevýhodné. Předseda poslanců SPD Radim Fiala reagoval slovy, že nikdo neví, kde peníze nakonec skončí. K muniční iniciativě řekl, ať ji dělá NATO, nikoliv Česko.
video: CNN Prima News
