Cumlejte si lízátko a nechte mě domluvit, pustil se do Turka v debatě Grolich
1. 11. 2026 16:16 Domácí
Mezi vládou a opozicí se vedou spory kvůli návrhu o zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. V debatě na televizi CNN Prima News se střetli zástupci vládní koalice a opozice, mezi nimi také Filip Turek (Motoristé sobě) a senátor Jan Grolich (KDU-ČSL). V jednu chvíli, kdy se politici překřikovali, podal Grolich Turkovi lízátko. „Cumlejte ho tam, to vy děláte rád, ale nechte mě chvilku domluvit,“ řekl při tom.
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Cumlejte si lízátko a nechte mě domluvit, pustil se do Turka v debatě Grolich
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