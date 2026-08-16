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Klimatická krize skončila, tvrdí Ševčík. Motoristé se vysmívají, řekla poslankyně

Domácí
Zvládne vláda Andreje Babiše boj se suchem? Podle poslance SPD Miroslava Ševčíka si současná vláda počíná velmi dobře. Ocenil také kroky Motoristů na ministerstvu životního prostředí, kteří omezili financování některých klimatických projektů. „Některé rádoby zelené programy přírodě naopak škodí,“ řekl v nedělní politické diskusi na CNN Prima News. Proti jeho slovům se ohradila poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková.
video: CNN Prima NEWS
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