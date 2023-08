VIDEO: Fiala mluvil jako kovaný komunista, vzpomínáte na Jakeše, rozčílil se Havlíček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V týdnu si ohledně cen potravin premiér Petr Fiala na Země živitelce rýpl do šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, když pronesl, že kdyby opravdu chtěl lidem zlevnit potraviny, tak by to mohl ve svých potravinářských koncernech udělat. V neděli Karel Havlíček o premiéru Petru Fialovi pronesl, že „mluvil jako kovaný komunista se vším všudy“.

