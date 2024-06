VIDEO: Komunisté zpět ve Sněmovně, ukazuje průzkum. Drtivě by vyhrálo ANO Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volby do Poslanecké sněmovny by aktuálně vyhrálo hnutí ANO, získalo by 32,9 procent hlasů. Za ním by se v případě samostatné kandidatury umístila ODS s 14,8 procenty hlasů, třetí Piráti 8,7 procenta. Překvapením by byl návrat KSČM do Sněmovny. Strana by získala těsných 5,1 procent. Vyplývá to z volebního průzkumu agentury STEM pro Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.

video: CNN Prima NEWS / Partie Terezie Tománkové