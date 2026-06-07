Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci, říká Turek
7. 6. 2026 13:24 Domácí
„Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky,“ prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Českou republiku by podle něj měl reprezentovat premiér Andrej Babiš, který má podle Turka lepší vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
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Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci, říká Turek
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