Babiše vydat nemáme, řekl Vondráček. Farský připomněl etický kodex ANO

Domácí
Ostrá debata se v neděli rozhořela v debatním pořadu na CNN Prima News ohledně vydání či nevydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Zatímco poslanec ANO Radek Vondráček argumentoval tím, že kauza Čapí hnízdo vykazuje řadu pochybností, europoslanec STAN Jan Farský zmínil etický kodex hnutí ANO, který jasně stanovuje, že politik má o vydání sám žádat.
video: CNN Prima News
