Profesionální štváči, říká Vondráček o Milionu chvilek. Rakušan: Nenálepkujte
15. 11. 2026 17:26 Domácí
Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) označil v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News spolek Milion chvilek pro demokracii, který pořádá nedělní demonstraci na pražské Letné, za profesionální svolávače a štváče. Podle něj je organizace napojená na Pražský hrad a opozici. Předseda STAN Vít Rakušan se proti jeho slovům ohradil. Občanské protesty podle něj mají své místo a jejich účastníky by politici neměli nálepkovat.
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Profesionální štváči, říká Vondráček o Milionu chvilek. Rakušan: Nenálepkujte
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