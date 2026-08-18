Partnerky mlátil a sloužily mu jako hadr na zem, líčí tyrana obžaloba
18. 8. 2026 16:42 Domácí
U první přítelkyně to byla hlavně kontrola a pohrůžky, u další už fyzické násilí a ta třetí už byla zcela obětí pětadvacetiletého Daniela D., s níž si dělal co chtěl. Takto konání popisuje obžaloba, jíž čelí u Krajského soudu v Brně.
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