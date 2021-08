VIDEO: Pastevci ženou stádo beranů přes hráz Labské přehrady Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pastevci ženou stádo beranů přes hráz Labské přehrady

Stádo beranů na několik minut zablokovalo silnici do Špindlerova Mlýna. Horští pastevci manželé Aertsovi je přeháněli z Přední Labské na louku nad Michlovým mlýnem. Jedinou možností bylo ovce převést přes silnici a hráz přehrady. Bez speciálně vycvičených psů by to nejspíš nezvládli.

video: iDNES.tv