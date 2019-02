VIDEO: Páternoster v Baově mrakodrapu slaví 80 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Páternoster v Baově mrakodrapu slaví 80 let

Páternoster v budově Baova mrakodrapu ve Zlíně v tomto roce slaví 80 let své existence. Po devítiměsíční rekonstrukci byl opět uveden do provozu. Vyrazili jsme s kamerou do strojovny zjistit, jak takové unikátní zařízení funguje.

video: iDNES.cz