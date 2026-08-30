Pátrání na jezeře Most: Desítky potápěčů hledaly pohřešovaného mladého muže
30. 8. 2026 17:20 Domácí
Popisek U jezera Most v neděli proběhla rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojily desítky dobrovolných potápěčů i pomocníků na březích, aby společně prohledali vytipované lokality a pomohli najít mladého muže pohřešovaného od 4. srpna, kdy se místem přehnala bouřka doprovázená velmi silným větrem. Více než devadesát účastníků z celé republiky postupovalo v úzké koordinaci a za přísných bezpečnostních opatření, přičemž potápěči sestupovali do hloubky až třiceti metrů, situaci ze vzduchu monitorovaly drony.
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Pátrání na jezeře Most: Desítky potápěčů hledaly pohřešovaného mladého muže
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