Paťáčku, děkujeme. Svíčky a vzkazy před Evropou 2
5. 12. 2025 20:52 Domácí
Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy. Lidé večer začali nosit svíčky a květiny před sídlo stanice, objevují se i dojemné vzkazy.
00:59
Paťáčku, děkujeme. Svíčky a vzkazy před Evropou 2
Domácí5. 12. 2025 20:52
01:21
Mikulášská trojice opět procházela Českem
Domácí5. 12. 2025 20:32
01:55
Mikulášské peklo na Čertovce v Praze, čerti metali oheň a dým
Domácí5. 12. 2025 19:50
02:03
Patrik Hezucký byl legendou českého éteru
Společnost5. 12. 2025 18:22
02:07
Losování čtvrtfinále fotbalové soutěže MOL Cup se netradičně konalo na čerpací stanici
Sport5. 12. 2025 17:08
04:28
Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova
Domácí5. 12. 2025 16:46
00:52
Po 15 letech dohadů staví Písek nový bazén
Domácí5. 12. 2025 16:18
00:39
Kauza s nabouraným bentley Limberského je podle advokáta archeologická fantazie
Krimi5. 12. 2025 15:44
01:04
Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely
Krimi5. 12. 2025 15:08
00:49
Peklo v jihlavském podzemí už tolik neděsí
Domácí5. 12. 2025 14:48
01:37
Zabarikádovaný muž v malešickém bytě, hrozí zapálením domu. Policie budovu evakuovala
Domácí5. 12. 2025 14:44
00:30
Grand Prix Kataru
Sport5. 12. 2025 14:06
01:52
Naked attraction
Lifestyle5. 12. 2025 14:00
00:54
Nový severovýchodní obchvat Pardubic projeli první řidiči
Domácí5. 12. 2025 13:58
00:56
Investoři podepsali smlouvu s městem o prodeji většinového podílu v FC Hradec
Domácí5. 12. 2025 13:40
01:52
Pavel Zacha dvěma góly přispěl k výhře Bostonu nad St. Louis
Sport5. 12. 2025 13:16
04:53
Žalobce navrhuje policistce za smrtelnou nehodu podmínku, obhájce žádá zproštění obžaloby
Krimi5. 12. 2025 13:10
02:59
Podíl na nehodě si nepřipouštím, říká řidič. Do křižovatky vjel na žlutou, skoro dvakrát rychleji než směl
Krimi5. 12. 2025 13:10
00:57