Blažek personální změny nechystá, chce zvýšit platy lidem na soudech

Pavel Blažek si převzal ministerský úřad spravedlnosti. Na tiskové konferenci po jmenování do funkce uvedl, že plánuje žádné personální změny, protože je konzervativní politik a pro justici by to ani nebylo dobré. Zároveň chce zvýšit platy administrativním pracovníkům na soudech.

video: iDNES.tv