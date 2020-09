VIDEO: Novotný o voličích Okamury: Ty být pitomec, že ho volit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SPD je strana, jejíž voliči by vůbec neměli mít volební právo. A její předseda Tomio Okamura lidem lže. V Aréně Jaromíra Soukupa to ve středu řekl starosta pražských Řeporyjí a člen ODS Pavel Novotný. Zároveň přiznal, že je „trochu exhibicionista“. Svou práci starosty prý ale vykonává dobře. Obořil se i do voličů hnutí ANO. Premiér Andrej Babiš prý „ukradl stát“.

