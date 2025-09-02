iDNES.cz
  • Zpravodajství
  • Živě
  • Slow
  • Pořady
  • Rozstřel
  • iDNES KINO
    •

    Soud řeší spor miliardáře Tykače a poslance Michálka. Není důvod se omlouvat, říká pirát

    Domácí | Soudy

    Obvodní soud pro Prahu 3 se začal v úterý zabývat žalobou podnikatele Pavla Tykače na pirátského poslance Jakuba Michálka. Majitel energetické skupiny Sev.en v ní požaduje omluvu za článek, ve kterém politik napsal, že Tykač ovlivňuje dění v České televizi. Podle podnikatelova právního zástupce Petra Poledne je článek nepravdivý a vzbuzuje dojem, že jeho klient získává nezasloužené výhody. Michálek důvod k omluvě nevidí s tím, že pravdivost svých výroků opírá o informace z veřejných zdrojů.

    video: iDNES.tv

    Články s tímto videem na iDNES.cz
    Sdílet video na FB